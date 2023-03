Sarà il 5 aprile la prima delle aste annuali per l'assegnazione della capacità di stoccaggio gas. Lo prevede il calendario pubblicato oggi da Snam. Il nuovo decreto annuale, da poco firmato ma che non è stato ancora pubblicato sul sito del Mase, prevede che in continuità con gli scorsi anni termici Snam renderà disponibili servizi per la modulazion...

© Riproduzione riservata