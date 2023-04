DL Superbonus verso l'ok in assemblea DL Pnrr ancora fermo in commissione

Il DL Bollette è arrivato in commissioni Finanze e Affari sociali della Camera. Relatori Testa (FdI) e Patriarca (FI). Audizioni per Proxigas, Aiel, Aiget, Kyoto Club. La settimana in Parlamento