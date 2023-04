2

Il progetto di Ccs HyNet North West, di cui Eni è operatore delle attività di trasporto e stoccaggio, si è aggiudicato gli incentivi del governo del Regno Unito.Il dipartimento per la Sicurezza energetica e net zero del Regno Unito, si legge in una nota, ha comunicato l'elenco dei progetti di cattura delle emissioni di COche accederanno ai fond...

© Riproduzione riservata