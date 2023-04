In leggero aumento la benzina con il fluido e il denso. In calo il diesel con il gpl e il risca, al netto e al lordo delle imposte. Il diesel più della benzina. Con la differenza in più sulla benzina scesa, al netto delle imposte, aeuro per mille litri. Alla pompa, al lordo delle imposte, la benzina arriva invece a superare il diesel addir...

© Riproduzione riservata