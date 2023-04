In aumento tutti i “prezzi Italia” ad eccezione del gpl. Al netto e al lordo delle imposte. Il diesel molto meno della benzina. Con la differenza in più sulla benzina scesa, al netto delle imposte, a soloeuro per mille litri. Mentre alla pompa, al lordo delle imposte, la benzina arriva invece a superare il diesel addirittura dieu...

© Riproduzione riservata