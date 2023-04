Nel 2022, nell'ambito del progetto Hera Oli Vegetali Esausti (Hove), in partnership con Eni e 1.000 punti di ristoro in tutta Italia, sono stati prodotti 1,7 milioni di litri di biocarburante dalla trasformazione di 1.540 tonnellate di oli alimentari esausti, attraverso la rete dei punti di raccolta degli oli urbani. Lo fa sapere la stessa Hera in ...

© Riproduzione riservata