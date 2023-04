I gestori che vorranno evitare multe e chiusure dovranno tenere i self service spenti di domenica e nei giorni festivi (comprese le ferie), nel momento in cui, il prossimo primo agosto, entreranno in vigore le nuove norme sulla comunicazione dei prezzi e sull'esposizione del prezzo medio regionale. È uno dei paradossi del decreto sul “cartello” mes...

© Riproduzione riservata