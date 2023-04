Giuseppina Di Foggia

Cassa depositi e prestiti ha presentato oggi le liste dei suoi candidati per il nuovo Cda di Terna, confermando le indiscrezioni su Giuseppina Di Foggia per il ruolo di a.d. e Igor De Biasio come presidente. La lista include anche Francesco Renato Mele, Qinjing Shen, Regina Corradini D'Arienzo, Angelica Krystle Donati, Enrico Tommaso Cucchiani, Gia...

© Riproduzione riservata