L'hedge fund Covalis Capital ha dichiarato oggi di aver presentato una lista alternativa di candidati per il cda di Enel, in opposizione a quella avanzata la scorsa settimana dal governo italiano. In una nota Covalis ha affermato che il sistema che ha portato alle nomine del governo "mina la fiducia degli investitori, erode il valore ed è fuori lin...

© Riproduzione riservata