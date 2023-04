Lo scorso anno nonostante livelli di prezzo mai registrati in precedenza la percentuale dei pagamenti delle bollette energetiche saldati dalle famiglie entro il primo mese successivo alla scadenza è stata del 96,6% per il settore elettrico e del 94,6% per il gas. E' quanto emerge dal primo monitoraggio Arera sui tassi di morosità nell'ambito del mo...

© Riproduzione riservata