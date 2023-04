Saipem si è aggiudicata da Eni l'estensione di due anni del contratto per l'utilizzo della nave di perforazione Santorini. L'estensione del contratto, che darà continuità all'attività in corso, entrerà in vigore a partire da agosto 2023 e ha un valore di circa 280 di milioni di dollari. A tale importo si aggiungeranno proventi aggiuntivi legati a i...

