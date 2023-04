L'assemblea degli azionisti di Saras si è riunita oggi a Milano per approvare il bilancio e la distribuzione del dividendo. Durante l'assemblea è stato inoltre nominato il consiglio di amministrazione per il prossimo triennio, fino al 2025. Il nuovo Cda si riunirà mercoledì prossimo 3 maggio per deliberare sulle cariche e i poteri degli amministrat...

