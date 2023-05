Dina Lanzi

Nella giornata del 27 aprile 2023 si è svolta a Milano l'assemblea dei Soci Cig - Comitato Italiano Gas, nella quale è stato approvato il bilancio 2022 e si è provveduto al rinnovo delle cariche negli organi sociali come previsto dallo Statuto.Con voto unanime, l'assemblea ha provveduto alla nomina come presidente di Dina Lanzi in sostituzione di...

© Riproduzione riservata