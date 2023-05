Dopo i rincari dei giorni scorsi, oggi i prezzi d'acquisto non hanno presentato grossi scossoni, complice la festività a Londra, l'8 maggio, per l'incoronazione di Carlo III. Questa mattina tutti i prodotti hanno ceduto all'incirca 1 euro per l'applicazione della chiusura del 5 maggio, convertita al cambio dell'8 maggio. La quotazione in tempo real...

© Riproduzione riservata