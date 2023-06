Prezzi d‘acquisto di benzina e gasoli in aumento, spinti da tre rincari consecutivi sul mercato dei prodotti petroliferi del Mediterraneo. Questa mattina la benzina è schizzata di 16 euro per mille litri, i gasoli autotrazione e agricolo di 13, il risca di 10. Il denso Btz invece è sceso di 14 euro per mille chili. Dalle forchette medie rilevate da...