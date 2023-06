Rwe ha inaugurato oggi a Partanna (TP) in Sicilia il parco eolico “Selinus”, composto da sei turbine Vestas V136 da 4,2 MW ciascuna per 25,2 MW di capacità complessiva. L'azienda ha investito 30 milioni per realizzare il parco, entrato in funzione a fine novembre 2022. L'istanza era stata presentata da E.On, e poi ceduta a Rwe nell'ambito di uno sc...