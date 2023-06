Rinnovato venerdì 16 giugno il consiglio di amministrazione di Consip dal ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) per il triennio 2023-2025. Sono stati nominati, informa un comunicato, nella carica di presidente Barbara Luisi (ruolo attualmente rivestito), in quella di amministratore delegato Marco Mizzau e in qualità di consigliere di ammini...