Il Mase ha rilasciato il decreto di autorizzazione a Whysol-E Sviluppo S.r.l. per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico da 150 MW da realizzarsi nel Comune di Selargius (CA), con collegamento AT alla stazione Terna di Selargius. Il progetto era tra quelli indicati come prossimi all'autorizzazione nell'ultimo rappo...