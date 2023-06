La Commissione UE ha aperto oggi la seconda tornata del meccanismo per gli acquisti congiunti di gas AggregateEU. In questa secondo round, l'aggregazione della domanda di gas potrà avvenire dal 26 giugno al 3 luglio. La domanda collettiva sarà quindi messa a gara sul mercato mondiale dal 7 al 10 luglio, in modo che i fornitori internazionali possan...