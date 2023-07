Adolfo Urso

“Uno dei due disegni di legge che porterò in luglio al Consiglio dei ministri riguarda il riordino dei carburanti, perché anche chi ha un esercizio di distributore ha diritto a un margine di guadagno. Il principio guida è il numero di pompe di benzina che esistono in Germania e il numero di quelle che esistono in Italia. In Germania credo che siano...