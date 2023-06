Sui circuititi elettronici internazionali, le quotazioni del petrolio e dei prodotti petroliferi hanno avviato la settimana in leggero rialzo, all'indomani delle ore di profonda incertezza scatenate dal rischio di guerra civile in Russia, con il capo dei mercenari Wagner, Eugeni Prigozhin, in marcia verso Mosca. C'è chi è pronto a scommettere che q...