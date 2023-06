Descalzi e Christodoulidis (ph. hellasjournal.com)

Eni annuncia in una nota di aver firmato oggi con Perenco, compagnia petrolifera indipendente anglo-francese, l'accordo per la cessione della partecipazione di Eni in alcuni permessi petroliferi in Congo, "marginali rispetto alla strategia della società energetica nel Paese". Il valore dell'operazione è pari a circa 300 milioni di dollari, inclusi ...