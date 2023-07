Enel ha firmato accordi per cessioni di asset e quote azionarie in Cile e in Australia che porteranno a un impatto positivo sull'indebitamento per complessivi 649 milioni di euro. Lo ha fatto sapere il gruppo con due comunicati diffusi tra ieri sera e questa mattina.Il primo accordo riguarda la cessione a Sonnedix per 550 mln di dollari Usa (504 ...