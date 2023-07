Nel mese di giugno il Pun, a 105,34 €/MWh, si conferma sui livelli di maggio (-0,4%) e ai minimi dall'estate 2021, segnando nel contempo un forte calo su giugno 2022 (-61,2%). La variazione mese su mese è in controtendenza rispetto alle quotazioni osservate sulle principali borse europee, risultate invece in deciso aumento. E' quanto emerge dalla c...