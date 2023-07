Picco di anomalia termica a giugno (+3,09°C) e livelli più bassi di piovosità (-22%) dal 1961. Sono i primi due (allarmanti) dati che emergono dal Rapporto “Clima in Italia nel 2022”, pubblicato dall'Ispra con cadenza annuale fin dal 2006. Quest'anno – si legge in una nota –, grazie al coinvolgimento del Sistema nazionale per la protezione ambienta...