Ecospray, società italiana specializzata nello sviluppo di soluzioni per la produzione di biocarburanti e sistemi di micro-liquefazione, ha siglato nuovi accordi con il gruppo tedesco Ruhe - Green Line Liquid Anlagenbau per la realizzazione di otto nuovi impianti, in Europa, dedicati alla produzione e alla micro-liquefazione del biometano (bio-Gnl)...