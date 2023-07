A partire da agosto Medea, società del gruppo Italgas attiva nella distribuzione del gas in Sardegna, darà il via alle previste attività di conversione da Gpl a metano delle reti cittadine nei comuni di Olbia, Valledoria, Santadi, Arbus, Sedilo, Mandas, Siurgus Donigala, Terralba, Buddusò, Budoni, Simala e Genoni, per un totale di oltre 11.000 clie...