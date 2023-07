L'elenco degli interventi

Con l'aggiornamento del Piano di ripresa e l'aggiunta del capitolo RepowerEU, dal Pnrr escono misure per 15,9 miliardi di euro, tra cui soprattutto quelle dedicate ai Comuni, ma anche l'investimento per l'idrogeno all'Ilva e per le rinnovabili innovative, ed entrano misure per 19,3 miliardi di euro, tra cui il Tyrrhenian Link e il cavo Sardegna-Cor...