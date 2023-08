Exxon Mobil Corporation ha annunciato venerdì di aver chiuso il secondo trimestre dell'anno con utili in calo a 7,9 miliardi di dollari, dai 17,9 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno. Giù anche la produzione, pari a 3,6 milioni di barili equivalenti di petrolio al giorno, contro i 3,7 milioni dello stesso periodo del 2022. Le spese in co...