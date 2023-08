Il consumo di carbone nel 2022 è aumentato del 3,3% a 8,3 miliardi di tonnellate, stabilendo un nuovo record, secondo il Coal Market Update di metà anno dell'Aie. Quest'anno rimarrà vicino al livello record, poiché la forte crescita in Asia sia per la produzione di energia che per le applicazioni industriali supererà il declino negli Stati Uniti e ...