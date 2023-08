In forte aumento i prezzi di benzina e gasolio, in calo metano e Gpl. Questo l'andamento delle medie settimanali dei prezzi praticati alla pompa: benzina self service a 1,902 euro/litro (+37 millesimi, valori arrotondati), servito a 2,035 euro/litro (+36). Diesel rispettivamente a 1,753 euro/litro (+41) e 1,888 euro/litro (+39). Gpl servito a 0,700...