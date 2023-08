Con circolare n. 24/E del 2 agosto 2023 l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle agevolazioni fiscali previste a sostegno delle imprese in relazione alle spese sostenute per l'acquisto dell'energia elettrica e del gas, nonché all'aliquota Iva applicabile alle forniture di gas metano per combustione.L'Agenzia passa in rassegna i...