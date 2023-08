Andrea Rossetti

“Abbiamo davanti un appuntamento storico per il settore, in una fase di trasformazione epocale del paradigma energetico”. Il tavolo sulla ristrutturazione della rete carburanti non è dunque il ripetersi di un rituale, e il giudizio sulle linee del Ddl illustrate martedì al Mimit è “sostanzialmente positivo”. Ne è convinto, preside...