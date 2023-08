Nei casi in cui ha concesso piani di rateizzazione a utenti del servizio di default trasporto, Snam potrà chiedere anticipazioni mensili alla Cassa Csea degli importi relativi alla rate non ancora scadute per evitare un impatto finanziario eccessivo dell'agevolazione accordata ai clienti. Lo prevede la delibera Arera 375/2023/R7gas in cui si legge ...