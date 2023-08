Istituito un fondo da duecento milioni di euro rivolto alle famiglie in condizione di disagio economico, destinato alla realizzazione di impianti fotovoltaici in assetto di autoconsumo. È quanto previsto da un decreto firmato dal Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, da trasmettere alla Corte dei Conti per la regis...