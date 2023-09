L'approvazione dei piani di sviluppo di Terna e Snam, attualmente di competenza del ministero dell'Ambiente, dovrebbe invece spettare all'Autorità per l'energia, così come più volte chiesto dall'agenzia europea dei regolatori Acer. Lo ha detto oggi il presidente di Arera Stefano Besseghini audito in commissione Industria del Senato all'interno del ...