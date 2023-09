“La bozza di decreto ministeriale per l'individuazione delle aree idonee all'installazione di eolico e fotovoltaico prevede obiettivi molto ambiziosi, che però sarà difficile raggiungere con i pesanti vincoli in esso contenuti”. Lo scrive in una nota il deputato del Movimento 5 Stelle in commissione Attività produttive alla Camera, Enrico Cappellet...