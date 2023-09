L'Unione europea rischia di dipendere dalla Cina per le batterie al litio e le celle a combustibile tanto quanto dipendeva dalla Russia per l'energia prima della guerra in Ucraina. Lo si legge in un documento preparatorio del Consiglio dei capi di Stato UE in programma il 5 ottobre a Granada. La notizia l'ha data Reuters, sottolineando che il docum...