Terzo ribasso consecutivo di benzina e oli combustibili, secondo per i gasoli. Le diminuzioni proseguiranno anche domani, eccetto per il denso Btz. Le quotazioni in tempo reale del Gasoil su Londra tuttavia indicano da questa mattina un ribasso che, se confermato in chiusura, potrebbe far scendere ancora i prezzi d'acquisto di venerdì. Comunque da ...