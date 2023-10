Exxon Mobil Corp ha scelto BlackRock come potenziale acquirente per la sua quota di maggioranza nel principale terminal italiano di importazione di gas naturale liquefatto (Gnl), l'Adriatic Lng di Porto Viro (RO). Lo ha fatto sapere la stessa Exxon in una nota citata oggi dalla Reuters, precisando che i lavori sulla transizione sono ancora in corso...