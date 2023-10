Prezzi d'acquisto di gasoli e oli combustibili in altalena per le repentine oscillazioni delle quotazioni del mercato del Mediterraneo. La benzina presenta un trend più lineare perché ha collezionato 6 rialzi, anche se quello registrato il 16 ottobre era un aumento di 0,12 euro. Questa mattina la benzina ha incamerato 8 euro per mille litri, i gaso...