Terzo ribasso consecutivo per i gasoli e quarto per la benzina in extra-rete, ma i ribassi piazzati ieri pomeriggio in chiusura dal Mediterraneo determineranno per domani uno scivolone. Inoltre le quotazioni in tempo reale del Gasoil da questa mattina indicano un ulteriore tonfo che, se confermato in chiusura, farà crollare i listini di lunedì. Il ...