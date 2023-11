Con un decreto di oggi, il ministero dell'Ambiente, di concerto con il ministero della Cultura, ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di Ipc Agrivolt Srl per un impianto agrovoltaico da 99,79 MW a Uta (Cagliari), in Sardegna. Ipc Agrivolt fa capo a Igefi e ha avuto come consulente Green Horse Engineering, società di...