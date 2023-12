Ancora in lieve aumento le quotazioni petrolifere, mentre continuano a scendere i prezzi dei carburanti alla pompa. La benzina self service in media nazionale continua a macinare nuovi minimi dell'anno, scendendo sotto 1,77 euro/litro, mentre il gasolio è poco sopra 1,73 euro/litro. Non si segnalano nuovi movimenti sui listini dei prezzi consigliat...