Esaminato oggi pomeriggio dalla riunione istruttoria, il decreto-legge Milleproroghe è pronto per approdare domani in Consiglio dei ministri. Tra le norme di interesse per il settore energetico, segnaliamo all'articolo 1 comma 21 la proroga di un anno del termine per l'autorizzazione all'assunzione 500 unità presso il ministero dell'ambiente e dell...