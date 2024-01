Hera ha approvato oggi il suo nuovo Piano industriale al 2027 che Investimenti per 4,4 miliardi di euro in cinque anni, di cui 1,8 in sviluppo, 0,3 in acquisizioni e 2,3 mld in mantenimento. Il gruppo si attende un incremento complessivo deldi 355 milioni a 1,65 mld (+5% annuo), con la crescita maggiore nell'Ambiente (+12...