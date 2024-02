La Commissione europea ha pubblicato venerdì le proprie valutazioni sull'aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il clima per il 2021-2030 di Belgio, Irlanda e Lettonia, chiedendo ai tre paesi di aumentare gli sforzi in linea con gli obiettivi UE. Il giudizio arriva oltre due mesi dopo quello sugli altri Paesi, Italia compresa...