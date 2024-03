In una nota diramata venerdì sera, Energean esprime la sua soddisfazione per la decisione del Tar Roma depositata lo scorso 8 marzo, a favore dell'accoglimento della richiesta di annullamento del piano "Pitesai" - una legge entrata in vigore nel febbraio 2022 che istituiva un nuovo quadro normativo per le attività di ricerca e coltivazione di gas e...