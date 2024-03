Una fabbrica di assemblaggio, integrazione e test su chip e semiconduttori nel Nord Italia, con applicazioni anche per i veicoli elettrici. L'annuncio è arrivato questa mattina dal Mimit: la società di Singapore Silicon Box investirà in Italia 3,2 miliardi di euro per un nuovo impianto produttivo. Ad annunciarlo sono stati il ministro Adolfo Urso e...