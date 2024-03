Slitta il caricamento del combustibile presso la nuova unità nucleare di Edf a Flamanville, comportando di fatto un nuovo ritardo nei tempi di messa in esercizio, scrive oggi l'agenzia Reuters.Originariamente previsto entro fine marzo in vista di una messa in funzione commerciale del nuovo Epr a metà 2024, il caricamento non potrà iniziare prima...